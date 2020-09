1









A seguito della risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzalo Higuain e della svalutazione del valore residuo del calciatore, che genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020 pari a € 18,3 milioni, il Consiglio di Amministrazione ha modificato e approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che evidenzia una perdita di € 89,7 milioni (rispetto alla perdita precedentemente comunicata pari a € 71,4 milioni), che sarà coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni".



E' quanto recita il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juventus, rilasciato dopo la riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione, tenutasi oggi. Ecco il prosieguo:



"SINTESI DEI RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2019/2020 COME RIAPPROVATI:

- L’esercizio 2019/2020 chiude con una perdita di € 89,7 milioni, che evidenzia una variazione negativa di € 49,8 milioni rispetto alla perdita di € 39,9 milioni dell’esercizio precedente.



Alcune componenti economiche sono state influenzate dalla diffusione della pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, imposte da parte delle Autorità amministrative, sanitarie e sportive dei diversi Paesi, che, in particolare, hanno comportato la sospensione delle competizioni calcistiche a cui Juventus ha partecipato nella stagione sportiva 2019/2020, il cui termine è stato posticipato dal 30 giugno al 31 agosto 2020. 30/06/2020 30/06/2019 Assolute % Ricavi 573,4 621,4 (48,0) -8% Costi operativi 414,1 458,5 (44,4) -10% Ammortamenti, accantonamenti e utilizzi di fondi 226,4 178,3 48,1 27% Perdita operativa 67,1 15,3 51,8 339% Perdita ante imposte 81,7 26,9 54,8 204% Perdita dell'esercizio 89,7 39,9 49,8 125% Patrimonio netto 239,2 31,2 208,0 667% Indebitamento finanziario netto 385,2 463,5 (78,3) -17% Esercizio Variazioni Importi in milioni di Euro



L’incremento della perdita dell’esercizio deriva da minori ricavi operativi per € 62,8 milioni, maggiori oneri da gestione diritti calciatori per € 15,6 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori per € 44 milioni, maggiori altri ammortamenti per € 5,7 milioni, principalmente legati alla prima applicazione del principio contabile IFRS16, e maggiori oneri finanziari netti per € 2,4 milioni. Tali variazioni sono parzialmente compensate da minori costi per il personale tesserato per € 42,1 milioni e non tesserato per € 1,4 milioni, maggiori proventi da gestione dei diritti di calciatori per € 14,8 milioni, minori costi per servizi esterni per € 10,1 milioni, minori imposte per € 5 milioni, minori acquisti per prodotti destinati alla vendita per € 5,4 milioni, minori accantonamenti netti per € 1,7 milioni e altre variazioni nette positive per € 0,2 milioni. Al 30 giugno 2020 i diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori ammontano a € 508,4 milioni. L’incremento netto di € 87,4 milioni rispetto al dato di € 421 milioni al 30 giugno 2019 deriva da investimenti (€ +349,4 milioni), disinvestimenti netti (€ -68,6 milioni), ammortamenti dell’esercizio (€ -166,5 milioni) e svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori (€ -26,9 milioni). Il patrimonio netto al 30 giugno 2020 è pari a € 239,2 milioni, in aumento rispetto al saldo di € 31,2 milioni del 30 giugno 2019, a seguito dell’aumento di capitale concluso a gennaio 2020 (€ +298 milioni) al netto dei relativi costi, della perdita dell’esercizio (€ -89,7 milioni) e della movimentazione della riserva da fair value su attività finanziarie (€ -0,3 milioni).



La modifica dei risultati dell’esercizio 2019/2020 rispetto a quanto reso pubblico con comunicato stampa diffuso in data 11 settembre 2020 ha interessato la voce di conto economico “Ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori” (in aumento) e la voce di stato patrimoniale “Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti” (in diminuzione) entrambe per € 18,3 milioni e le conseguenti modifiche dei sub-totali di conto economico e di stato patrimoniale e, in particolare, della “Perdita dell’esercizio” e del “Totale patrimonio netto”. Variazioni minori relative ad effetti fiscali differiti hanno inoltre interessato “Altre attività non correnti e correnti” e “Altre passività”.



Si riportano in allegato al presente comunicato gli schemi del progetto di bilancio di esercizio al 30 giugno 2020.



PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 GIUGNO 2020 ULTERIORI RISPETTO A QUANTO GIÀ COMUNICATO IN DATA 11 SETTEMBRE 2020:

Campagna Trasferimenti 2020/2021 – prima fase - Nei mesi di agosto e settembre 2020 sono stati risolti consensualmente i contratti con i calciatori Blaise Matuidi e Gonzalo Gerardo Higuain, entrambi in scadenza il 30 giugno 2021. Tali operazioni genereranno un effetto economico positivo netto sull’esercizio 2020/2021 di € 39,7 milioni".