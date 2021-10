Si avvicina per la Juve il momento della partenza per la Russia. Ecco i giocatori convocati da Mister Allegri per la gara di domani sera (kick-off alle 22 locali, le 21 italiane) contro lo Zenit.PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, PerinDIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, RuganiCENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, KulusevskiATTACCANTI: Morata, Kean