"Con riferimento alla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il giorno 29 ottobre 2021, si rende noto che l’azionista EXOR N.V. ha depositato la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la lista per la nomina del collegio sindacale"Torino, 8 ottobre 2021 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 ottobre 2021, si rende noto che: (i) è stata depositata n. 1 lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione da parte dell’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus; e (ii) è stata depositata n. 1 lista di candidati per la nomina del collegio sindacale, sempre dal predetto azionistaEXOR N.V.. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. Massimo Della Ragione (*) 2. Maurizio Arrivabene 3. Kathryn Frances Fink (*) 4. Andrea Agnelli 5. Laurence Siouffi-Debroux 6. Pavel Nedved 7. Giorgio Tacchia (*) 8. Laura Zanetti (*) 9. Daniela Marilungo (*) 10. Francesco RoncaglioI candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.COLLEGIO SINDACALE Sezione 1 (candidati alla carica di Sindaco Effettivo) 1. Roberto Spada 2. Maria Cristina Zoppo 3. Alessandro Forte Sezione 2 (candidati alla carica di Sindaco Supplente) 1. Maria Luisa Mosconi 2. Roberto Petrignani