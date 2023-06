UFFICIALE | Huijsen rinnova fino al 2027



Congratulazioni, Dean pic.twitter.com/N3oGc2f83G — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) June 16, 2023

L'accordo era stato trovato ormai da diverso tempo e adesso è ufficiale;Il classe 2005 si è messo in mostra nell'ultima stagione con la Next Gen, diventando una pedina fondamentale per la squadra di Brambilla oltre a vestire la maglia della prima squadra in amichevole."Dean Huijsen rinnova con la Juventus fino al 2027. Il difensore centrale olandese, classe 2005, arrivato alla Juve dal Malaga nell’estate 2021, ha collezionato 40 presenze in questa stagione in bianconero tra Under 19 e Next Gen, segnando 10 gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C. Per lui anche due amichevoli con la Prima Squadra nel dicembre 2022, contro Standard Liegi e Rijeka. Ora è ufficiale il rinnovo".