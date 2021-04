DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



"Federico Bernardeschi ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il Juventus Training Center."

Dopo le guarigioni di Merih Demiral e Leonardo Bonucci, adesso la prima squadra della Juve non ha più nessun giocatore contagiato dal coronavirus! Mister Pirlo ha di nuovo Bernardeschi a disposizione.

Permane invece la situazione di un positivo nell'Under 23: Riccardo Capellini, emerso ieri.