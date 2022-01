Juventus Football Club comunica che la calciatrice Cristiana Girelli ha iniziato il proprio ciclo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2. Pertanto, in attesa dell’ottenimento del Green Pass rafforzato ed essendo inquadrata a livello legislativo e contributivo con status da dilettante, Cristiana Girelli non potrà partecipare alle sedute di allenamento presso lo Juventus Training Centre di Vinovo e alle prossime gare con Pomigliano e Fiorentina del campionato di Serie A femminile.