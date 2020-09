5









E’ ufficiale la partnership fra Juventus e Raffles Family Office (RFO), la Multi-family office con base a Hong Kong, che per le prossimi tre anni sarà Regional Partner del Club in Asia. RFO si unisce così al brand Juventus in tutti quei territori (compresi Grande Cina e Singapore) nei quali opera sui mercati, garantendo servizi di lungo termine ai suoi clienti e alle famiglie.



E' quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus, che aggiunge al comunicato: "Juventus e Raffles hanno deciso di legarsi in nome dei valori che hanno in comune, l’importanza dell’eredità famigliare, la determinazione, la convinzione e la fiducia nei propri mezzi. L’accordo prevede una serie di attivazioni marketing sul territorio, che coinvolgeranno anche clienti e partner di Raffles, nell’attesa che la Prima Squadra bianconera torni in Asia nei prossimi anni".



Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer of Juventus, spiega: "Siamo lieti di dare il benvenuto aRaffles Family Office nella famiglia di Juventus: questa collaborazione innovativa rappresenta l’apertura del Club a nuove strategie e sinergie nella scelta dei nostri partners. Noi e Raffles condividiamo l’attenzione al concetto di storia ed eredità famigliare: crediamo inoltre che questa partnership supporterà indubbiamente la volontà di entrambi di espandere gli orizzonti in Asia". Federico Palomba, Managing Director di Juventus APAC, in seguito aggiunge: "Questa partnership è una delle prime da quando abbiamo inaugurato la nostra Branch APAC alla fine del 2019 e dimostra il significativo successo della nostra presenza su questo territorio – in particolare, nella Grande Cina. Conferma inoltre il grande livello di awareness del Club, che si lega a un network in espansione come Raffles, con cui non vediamo l’ora di realizzare attivazioni dedicate ai suoi clienti".



E chiosa Chiman Kwan, fondatore e CEO di Raffles Family Office: "Siamo onorati di supportare Juventus, diventando uno dei suoi partner strategici in Asia. La nostra collaborazione è un emblema di ciò che ci unisce: l’importanza di salvaguardare i valori di famiglia, i concetti di unità, applicazione, tradizione e innovazione, con la voglia di conquistare nuovi orizzonti. Siamo felici di essere insieme a Juventus, che rappresenta il nostro ideale di cultura dinamica, ma anche di divertimento".