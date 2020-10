Erano attesi con grande speranza i nuovi tamponi. La Juve, infatti, con una negatività collettiva avrebbe potuto lasciare finalmente la bolla, consentendo dunque ai calciatori di fare ritorno presso le loro abitazioni. Ebbene, tutto confermato dal comunicato bianconero: il gruppo squadra - in totale 61 persone - è stato testato ed è risultato negativo, rompendo ufficialmente e legittimamente il ritiro in cui erano 'rinchiusi'.



IL COMUNICATO - "​Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone".