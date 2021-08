Ecco il comunicato della Juventus: ​"Felix Correia si appresta a iniziare una nuova avventura in Italia. Dopo una stagione in bianconero, tra le fila della Juventus Under 23, il prossimo campionato lo giocherà in Serie B con il Parma.Il portoghese lascia, dunque, la Juventus dopo una stagione di grande crescita giocata, come dicevamo, con l’Under 23: Correia ha chiuso, infatti, lo scorso campionato con 30 presenze, 8 reti e 6 assist tra regular season e play-off promozione.Lo stesso lusitano, come tanti altri giovani presenti nella rosa a disposizione di Mister Lamberto Zauli, ha avuto un ruolo importante nel corso di tutta la scorsa annata e la sua determinazione, la sua tecnica e la sua abnegazione gli hanno anche permesso di esordire in Prima Squadra nella trasferta di Udine. Un punto di partenza, sicuramente, per Correia che continua a volersi migliorare.Ora la chiamata del Parma, con la possibilità di misurarsi in un campionato competitivo come la Serie B.Boa sorte!".