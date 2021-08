Le strade della Juventus e di Nicolò Fagioli si dividono, temporaneamente, dopo sei stagioni. Il centrocampista classe 2001 si trasferisce in prestito, per una stagione, alla Cremonese e continuerà il suo percorso di crescita in Serie B.È il luglio 2015 quando un giovanissimo Fagioli diventa bianconero. Dal suo arrivo è un continuo bruciare le tappe e non è un caso che venga promosso in Primavera già sotto età dopo aver segnato 13 reti in 25 presenze con l’Under 17 nella stagione 2017/18.L’anno successivo è quello in cui arriva l’esordio nel calcio professionistico, il 26 agosto 2018 in occasione della trasferta in Coppa Italia di Serie C contro l’Albissola. Il talento di Fagioli, però, in questa stagione brilla soprattutto in Under 19 con la quale gioca con continuità e soprattutto incide segnando 6 gol e 9 assist (tra tutte le competizioni). Questa è anche la stagione della sua prima convocazione in Serie A, a diciotto anni ancora da compiere, il 27 gennaio 2019 per la trasferta contro la Lazio.Il 2019/2020 è l’anno in cui iniziano a crescere le sue presenze con l’Under 23 ed è anche l’anno del trionfo proprio nella Coppa Italia di categoria e Nicolò parte anche titolare nella finale contro la Ternana. Saranno 10 a fine stagione le apparizioni del classe 2001 tra i professionisti, e 22 quelle con la maglia della Primavera.La scorsa annata, poi, il definitivo passaggio dall’Under 19 all’Under 23, dove arrivano anche i primi 2 gol in Serie C e dove arriva anche la soddisfazione più grande: l’esordio con la Prima Squadra, prima in Coppa Italia e poi in Serie A.Ora una nuova avventura lo attende e siamo sicuri che Nicolò si farà trovare pronto. In bocca al lupo!