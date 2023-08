Ufficiale | Facundo Gonzalez si trasferisce in prestito alla @Sampdoria fino a giugno 2024.



In bocca al lupo, Facundo! — JuventusFC (@juventusfc) August 23, 2023

Arrivato a Torino poche settimane fè già partito per una nuova avventura; dopo aver raggiunto Genova nei giorni scorsi, adesso è ufficiale il trasferimento del difensore classe 2003 alla Sampdoria in prestito. Di seguito il comunicato della Juventus." Arrivato a titolo definitivo dal Valencia, Facundo Gonzalez questa stagione la giocherà in prestito in Serie B. È ufficiale la cessione temporanea annuale del difensore classe 2003 alla Sampdoria.A Gonzalez - sceso in campo con la maglia della Next Gen in occasione dell'amichevole in famiglia con la Prima Squadra all'Allianz Stadium e nei due test sempre della squadra allenata da Mister Brambilla con Pro Vercelli e Novara - auguriamo il meglio in vista di questa avventura in terra ligure nel campionato cadetto.Suerte, Facundo!"