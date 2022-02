Dieci giorni di assenza, sia per Dybala che per Daniele Rugani: il responso degli esami di oggi è arrivato dal comunicato ufficiale della società.



DYBALA - Paulo Dybala questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni.



RUGANI - Anche Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in circa 10 giorni.