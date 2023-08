Lo ha annunciato il club sul sito ufficiale:"La Juventus Next Gen accoglie una new entry in rosa.È ufficiale, infatti, il passaggio in bianconero di Riccardo Stivanello che arriva in prestito dal Bologna per la stagione 2023/2024.Difensore centrale classe 2004, Riccardo ha giocato più di cinquanta partite con la maglia della Primavera rossoblù e nella scorsa stagione - e anche per gran parte della precedente (2021/2022) - ha indossato la fascia da capitano della squadra Under 19 emiliana. Restando sui numeri della passata annata: sono state 26 le sue presenze, condite da una rete.Nella stagione appena iniziata, Stivanello è stato convocato - senza però entrare in campo - da Thiago Motta in occasione della prima gara ufficiale dei felsinei, quella vinta 2-0 contro il Cesena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.Ora per Riccardo un nuovo inizio, il primo vero inizio nel mondo dei professionisti anche se la prima presenza c'è già stata con la maglia del Bologna - il 21 maggio 2022 - nell'ultima giornata di Serie A in trasferta contro il Genoa.Ora, come dicevamo, una nuova sfida.Benvenuto, Riccardo, ci vediamo in campo!"