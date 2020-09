La Uefa ha ufficializzato la conferma della regola, adottata dopo il lockdown, sul numero di sostituzioni che si possono effettuare durante una partita. Il Comitato Esecutivo dell'organo del calcio europeo ha confermato i 5 cambi. La distinta quindi passerà da 18 a 23 giocatori. Le competizioni in cui si applicherà questa regola: Champions League ed Europa League per quanto riguarda i club; Nations League e Qualificazioni Europee per le nazionali. Così si vuole venire incontro alle esigenze di un calendario più concentrato rispetto alle stagioni "normali". La Juventus conoscerà il 1 ottobre le proprie avversarie nel girone di Champions.