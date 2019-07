#Under19 e #Under23, si avvicina il momento della ripresa a Vinovo



La #Under23 si ritroverà il 15 luglio, data in cui sono previsti i test.

La #Under19 inizierà invece a lavorare nel pomeriggio del 19 luglio. pic.twitter.com/V9Tuh5fgk6 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) 11 luglio 2019

La Juventus ha comunicato le date per i ritiri della, la seconda squadra che per il secondo anno consecutivo militerà in Serie C. Alcuni giovani sono già al lavoro con la Prima Squadra e si riuniranno al loro gruppo solo tra qualche giorno, come scrive la Juve in un tweet: "#Under19 e #Under23, si avvicina il momento della ripresa a Vinovo. La #Under23 si ritroverà il 15 luglio, data in cui sono previsti i test. La #Under19 inizierà invece a lavorare nel pomeriggio del 19 luglio".