e il club bianconero la racconta con un lungo comunicato:"La divisa, oltre allo spirito audace degli anni ’90, celebra uno dei periodi d’oro del club, segnato dalla vittoria di numerosi trofei con l’indimenticabile e iconica livrea gialloblu.Rifinito con un nuovo colletto con sistema di ventilazione e, per la prima volta, il logo adidas Badge of Sport bicolore, il kit garantisce un comfort assoluto e un appeal retró che, uniti al DNA della Juventus, rendono il tutto unico e completamente inedito.Il nuovo kit, come quello home e away, è realizzato in PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni che pongono la sostenibilità al centro dell’innovazione. L’avanzata tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL di adidas regola la temperatura per mantenere il corpo fresco e asciutto per l’intera durata delle partite, permettendo ai giocatori di affrontarle nella migliore condizione possibile. La maglia replica presenta gli stessi vantaggi grazie alla tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che offre ai tifosi il massimo comfort e assorbe il sudore per trasmettere una sensazione di asciutto".