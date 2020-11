Come vi avevamo anticipato sarà Juan Guillermo Cuadrado il capitano della Juventus nella gara contro il Cagliari di questa sera. Il numero 16, senza Capitan Chiellini e il suo diretto successore Bonucci, out rispettivamente per una lesione di secondo grado alla coscia sinistra e per la riacutizzazione del fastidio muscolare accusato nelle ultime partite, sarà investito del grado massimo. Nonostante la presenza di Gigi Buffon, sintomo di quanto ormai sia al top nello spogliatoio. Il colombiano avrà come vice Cristiano Ronaldo.