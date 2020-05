"Continuano gli allenamenti individuali dei giocatori bianconeri. In questi giorni sono presenti al JTC Bentancur, Bernardeschi, Bonucci, Buffon, Chiellini, Cuadrado, De Sciglio, Dybala, Pinsoglio, Pjanic, Ramsey e Rugani. Merih Demiral prosegue intanto il suo percorso riabilitativo presso il J | Medical".



E' il comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus, che da lunedì scorso ha ripreso le attività individuali in vista di una possibibile ripresa. Matuidi si è allenato ancora a casa, essendo rientrato solo da pochi giorni dalla Francia. Stesso discorso per Cristiano Ronaldo.