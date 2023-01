Adesso è anche ufficiale: Jakub Kiwior è un calciatore dell'Arsenal. Il 22enne difensore polacco lascia lo Spezia dopo 43 presenze per raggiungere i Gunners di Arteta, primi in classifica in Premier: l'affare è da circa 25 milioni di euro. A rendere nota la cessione dell'ex Zilina è stato il club ligure con un comunicato ufficiale."Il Club ringrazia il forte nazionale polacco, protagonista in maglia bianca per 43 volte e cresciuto esponenzialmente nel suo percorso in riva al Golfo dei Poeti - si legge nella nota -. Tanto da conquistare un posto nella formazione titolare della Polonia nei recenti Campionati del Mondo disputati in Qatar. Professionista serio e ambizioso, tra i grandi artefici dell’importante salvezza ottenuta nello scorso campionato, a Jakub vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria luminosa carriera".