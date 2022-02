Dal sito ufficiale della Juventus:



"In gol in Serie A contro la Roma e l'Udinese e poi in Coppa Italia contro la Sampdoria, in meno di dieci giorni. Stiamo parlando di Paulo Dybala che è il nostro primo MVP of the Month Powered by eFootball.



La Joya sarà premiato questa sera, all'Allianz Stadium, davanti al nostro pubblico prima del fischio d'inizio del match in programma contro l'Hellas Verona.



E come sempre siete stati voi a decretare il vincitore, partita dopo partita, votando su Juventus.com."