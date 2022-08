Da Juventus.comQuasi dodici ore di volo, partenza dopo la partita con il Real del Rose Bowl e arrivo a Torino attorno alle 21 italiane.Così si è concluso lo Juventus Summer Tour 2022 Powered by Jeep che ha visto i bianconeri negli Stati Uniti per 10 giorni, a Las Vegas, Dallas e Los Angeles.Adesso due giorni di riposo per il gruppo, che torna ad allenarsi mercoledì. Prossimi appuntamenti: giovedì torna la tradizionale kermesse di Villar Perosa,