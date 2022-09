Da Juventus.comSabato mattina di lavoro per i bianconeri a Torino. O, per essere precisi, a Vinovo, dove i giocatori rimasti alla base si sono allenati per tutta la settimana.Anche oggi il gruppo ha lavorato unitamente al team Next Gen, con cui ha anche disputato una partitella a ranghi misti.Domenica e lunedì pausa per tutti. Si torna in campo martedì pomeriggio, e si torna alla Continassa.