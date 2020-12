14









Il battibecco a partita conclusa contro il Benevento è costato ad Alvaro Morata un bel cartellino rosso, diretto. La sua esclusione per il derby contro il Torino, in programma il 5 dicembre alle 18, era cosa scontata, restava da capire se e quali giornate avrebbe dovuto ancora saltare. Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha diramato le decisioni in merito al 9° turno di campionato, squalificando l’attaccante bianconero per due partite e dunque non ci sarà neanche per la trasferta di Marassi, contro il Genoa. Di seguito il comunicato



“Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’1 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



a) CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA



MORATA MARTIN Alvaro Borja (Juventus): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”.