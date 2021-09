Non solo il mercato dei grandi. La, come ogni anno, punta a rinforzare il proprio settore giovanile alla ricerca dei talenti di domani. Oggi, il club bianconero ha ufficializzato due nuovi colpi con un tweet:"Diamo il benvenuto in bianconero aTommaso, attaccante classe 2005, arriva dal Padova. Diego, centrocampista classe 2005, arriva dal Pescara". Entrambi giovanissimi giocheranno con l'U17. Diego, che compirà 16 anni il 12 settembre, è cresciuto nell’Alba Adriatica e dopo qualche anno nel Pescara è per tutti il nuovo Marco Verratti. Così scrivono di lui.