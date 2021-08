Radu Dragusin ora è ufficialmente un giocatore della Sampdoria, in prestito dalla Juventus. Il sito ufficiale della Lega Serie A infatti ha messo a referto il contratto depositato, che certifica come il 19enne difensore rumeno non andrà né al Cagliari né al Verona, bensì nel club blucerchiato. Nella stessa squadra, allenata da D'Aversa, giocherà in prestito dalla Juve anche il talentuoso Mohamed Ihattaren, acquisto dell'ultim'ora messo a segno da Cherubini.Ma non sono le uniche operazioni di giornata: il Live completo QUI