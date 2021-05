Il futuro prossimo di Douglas Costa è già scritto: tornerà in Brasile e si unirà al Gremio. Nel frattempo, tutte le caselle vanno al proprio posto. La prima ufficialità arriva dal Bayern Monaco, con il comunicato del club che annuncia gli addii dell'esterno di proprietà della Juventus e di Dantas: "Douglas Costa e Tiago Dantas lasciano l'FC Bayern. I campioni di Germania e Costa hanno deciso di rescindere il suo contratto prima della data di scadenza originale, e hanno anche raggiunto un accordo con Dantas. Costa è stato ceduto in prestito per una stagione dalla Juventus all'inizio dell'autunno. In questa stagione, il 30enne attaccante ha collezionato un totale di 20 presenze in Bundesliga, Champions League, Coppa DFB e ai Mondiali per club. Il brasiliano è fuori da febbraio a causa di una frattura. Hasan Salihamidžić: "Douglas Costa e Tiago Dantas hanno vinto il campionato tedesco con noi in questa stagione. Vorremmo esprimere il nostro sincero ringraziamento a entrambi e augurare loro il meglio per il futuro."