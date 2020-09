La Juve mette a segno un doppio colpo, firmando due giovani di prospettiva. Come accaduto ieri con Iling e Bikien, la Juventus è sempre molto attiva sui giovani e oggi ha depositato in Lega Calcio due cartellini: quello di Bayron Strijdonck, esterno d'attacco classe 2004 olandese, che arriva dal settore giovanile del Az Alkmaar ed è nel giro della Nazionale U15, e quello di Samuel Mbangula, anch'egli classe 2004, è un'ala sinistra dell'Anderlecht (ex Bruges) e si aggregherà alla Primavera bianconera. Si allenano stabilmente con l'Under 17 ma con un occhio per la Primavera, nonostante la giovane età.