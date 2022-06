Dopo il prestito al Vicenza e la chiusura al Cosenza per gli ultimi sei mesi, Alessandro Di Pardo torna a partire in prestito dalla Juventus. Il giocatore riparte ancora dalla Serie B, in particolare dal Cagliari: a comunicarlo è stato il club bianconero attraverso i propri social, di fatto ufficializzando la chiusura della trattativa. In bocca al lupo a Di Pardo, prodotto del settore giovanile della Juve.