Dal sito ufficiale dellaCresciuto nelle Giovanili del Rimini, ha vestito la maglia bianconera dall’estate del 2017. Dopo una stagione in Primavera è arrivato il passaggio in Under 23 (2018/2019). Alessandro è il giocatore con più presenze (75) con la Juventus Under 23, tra campionato, play-off e Coppa Italia di categoria. A proposito di Coppa Italia di Serie C, Di Pardo l’ha vinta nella stagione 2019/2020 in finale contro la Ternana.Nel corso della passata stagione ha avuto anche l’opportunità di esordire in Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro la SPAL (27 gennaio 2021), valevole per i quarti di finale. Circa un mese dopo (22 febbraio) è arrivato anche l’esordio in Serie A contro il Crotone.In bocca al lupo, Alessandro, per questa nuova avventura!"