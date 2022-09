Una nuova avventura per Marko Pjaca. L'ex attaccante della Dinamo Zagabria che ora si sta allenando con la Juventus Under 23 ha raggiunto l'accordo per il prestito del giocatore con diritto di riscatto fissato per 1 milione di euro all'Empoli. Poco fa è stato depositato il contratto in Lega, perciò il croato è un nuovo giocatore dell'Empoli.