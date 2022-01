Dario Del Fabro, di rientro dal Belgio, e nello specifico dal Seraing, giocherà con il Cittadella fino al 30 giugno 2023.



Dopo quattro anni di settore giovanile, Del Fabro esordisce nel Cagliari il 5 dicembre 2012, lanciato in campo da Pulga per il match di Coppa Italia contro il Pescara. Sedici giorni più tardi arriverà il debutto in Serie A, proprio contro la Juventus allo stadio Tardini di Parma. Ma è il 5 gennaio successivo che il giovane difensore di Alghero mostra improvvisamente tutte le proprie qualità. I sardi spaventano la Lazio di Petkovic nel match dell’Olimpico, una sfida vinta 2-1 dai biancocelesti in extremis (gol di Sau, rimonta firmata Konko e Candreva su rigore): Del Fabro, in quell’occasione, annulla letteralmente lo strapotere di Miroslav Klose.