Da Juventus.com:Koni De Winter è ufficialmente un giocatore del Genoa, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Si sono chiuse le trattative che portano il difensore belga a vestire la maglia rossoblu per la stagione 2023-24.Inizia quindi una nuova avventura per il classe 2002, chiamato ad un'altra sfida in serie A dopo il campionato scorso vissuto con l’Empoli. De Winter, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Zulte Waregem, è approdato in bianconero nell’estate del 2018, fino ad arrivare a bagnare l’esordio in prima squadra nel match di Champions League contro il Chelsea del 23 novembre 2021. Ha partecipato alla recente tournèe negli Stati Uniti durante la preparazione estiva e ora è pronto a scrivere una nuova pagina della propria carriera.Con l'auspicio di continuare a crescere come professionista, ti auguriamo il meglio. In bocca al lupo, Koni!Torino, 11 agosto 2023 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. per la cessione, a titolo temporaneo gratuito fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter. L’accordo prevede: • l’obbligo da parte del Genoa di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2023/2024; • la facoltà da parte del Genoa di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 8 milioni, pagabili in quattro esercizi, e potrà essere aumentato al raggiungimento di ulteriori obiettivi, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni.Dal sito ufficiale delVisite mediche effettuate in mattinata. Poi la firma del contratto a Villa Rostan e, in serata, al “Ferraris” per assistere in tribuna alla partita di Coppa Italia con il Modena.Koni De Winter è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore belga, nato ad Anversa il 12/06/2002, arriva dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di acquisto condizionato al verificarsi di determinate condizioni. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Empoli, con cui ha disputato 14 partite nel campionato di Serie A Tim. Benvenuto!