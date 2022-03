Tornano in gruppo. Mattia De Sciglio e Alex Sandro lavorano con la squadra a due giorni alla trasferta di Marassi, contro la Sampdoria.



IL COMUNICATO - "A due giorni da Sampdoria-Juventus, in programma sabato 12 marzo alle 18:00, al JTC si continua a lavorare per arrivare pronti alla sfida di Marassi e dare continuità al momento positivo. La squadra, dopo l’allenamento di ieri davanti ai tifosi, si è ritrovata stamattina all’antivigilia del match: focus odierno sullo sviluppo della manovra. Mattia De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto l’intera seduta in gruppo".



CUADRADO - Regolarmente in squadra anche Juan Cuadrado, che ieri non aveva preso parte alla seduta di allenamento a causa di un attacco febbrile. Tutto risolto, quest'oggi il colombiano è tornato al lavoro.