Matthijs de Ligt è positivo al coronavirus. Il giocatore è stato messo in isolamento e sarà sottoposto ai naturali controlli previsti dal protocollo. Un duro colpo per Andrea Pirlo, che ha appena recuperato Giorgio Chiellini e Merih Demiral. E che dovrà fare a meno dell'olandese chissà per quanto tempo.



IL COMUNICATO - "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento".