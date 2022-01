Sarà Fourneau ad arbitrare la partita di domani contro la Sampdoria. Ecco tutte le designazioni.



Di seguito le designazioni arbitrali delle gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma per questa settimana:



Lazio – Udinese Martedì 18/01 H. 17.30

Minelli

Galetto – Affatato

Iv: Massimi

Var: Rapuano

Avar: Liberti



Juventus – Sampdoria Martedì 18/01 H. 21.00

Fourneau

Lombardo – Pagnotta

Iv: Baroni

Var: Nasca

Avar: Tegoni



Sassuolo – Cagliari Mercoledì 19/01 H. 17.30

Marchetti

Del Giovane – Nuzzi

Iv: Meraviglia

Var: Serra

Avar: Ranghetti



Inter – Empoli Mercoledì 19/01 H. 21.00

Sacchi

Bottegoni – Margani

Iv: Colombo

Var: Giua

Avar: Vivenzi



Roma – Lecce Giovedì 20/01 H. 21.00

Volpi

Saccenti – Scatragli

Iv: Cosso

Var: Sozza

Avar: Peretti