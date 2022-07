Attraverso una nota ufficiale condivisa sui propri account, il Pescara Calcio ha annunciato l'acquisto di Luca Clemenza, prelevato dalla Juventus per essere girato all'Entella. Di seguito il comunicato ufficiale del club.'La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Clemenza e di aver ceduto con la medesima formula lo stesso diritto alla società Virtus Entella. Percorso inverso per l’attaccante argentino Facundo Lescano, che lascia il club ligure per legarsi a titolo definitivo ai colori Pescara Calcio'.