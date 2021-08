Adesso è anche ufficiale.è andato in prestito al Pescara, con una novità rispetto alle voci precedentemente circolate: sarà un giocatore degli abruzzesi per due anni. Dopo gli ultimi anno sempre a titolo temporaneo, Clemenza ha iniziato la stagione aggregato all'Under 23 e si era fatto vedere anche in prima squadra nelle amichevoli estive del gruppo di Allegri. All'ultimo momento, il passaggio ai biancazzurri, con cui proverà a rifarsi in Serie B. Clemenza parte in prestito e lo fa per affermarsi, in attesa di trovare una collocazione futura.