Ora è ufficiale: arriva il Sassuolo per la Juve. A decidere la sfida tra neroverdi e Cagliari, ottavi di finale di Coppa Italia, ​il primo gol italiano di Abdou Harroui.



L'ottavo finisce 1-0, la squadra di Dionisi vola ai quarti di finale dove affronterà la Juventus. Gara in bilico fino alla fine e decisa da un piattone al volo del centrocampista classe '98 arrivato al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto dallo Sparta Rotterdam.