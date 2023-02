Dal sito dellaMeno due alla stracittadina. La Juve continua la preparazione per affrontare al meglio la sfida di martedì sera con il Torino all’Allianz Stadium.Oggi i bianconeri si sono allenati, come ieri, in mattinata, lavorando in particolare su esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e alla costruzione della manovra sotto pressione, per concludere con una partitella.Chiesa ha svolto l'intero lavoro in gruppo e Miretti si è allenato parzialmente.Domani vigilia: allenamento al mattino e conferenza stampa di Allegri, come sempre live su Juventus Tv. Appuntamento all’Allianz Stadium alle 14.15