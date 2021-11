La Juventus questa mattina si è ritrovata al JTC per iniziare a preparare il prossimo appuntamento, martedì sera, alle ore 20.45, allo Stadio “Arechi” contro la Salernitana. Una sfida in cui Allegri non potrà contare su Federico Chiesa e Weston McKennie. Ecco il comunicato ufficiale:Federicoquesta mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia.Anche Westonè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente".