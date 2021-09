Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milano. Ecco i giocatori a disposizione per il posticipo. Tornano tra i convocati Chiesa e Bernardeschi, reduci dai problemi muscolari delle scorse settimane. Dunque, Juve quasi al completo: assenti solo i brasiliani Arthur e Kaio Jorge.Questa sera, la Juve dovrebbe optare per un 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Danilo e Alex Sandro sugli esterni, Chiellini e De Ligt centrali; Cuadrado e Rabiot, con Bentancur e Locatelli a centrocampo. Davanti: Dybala e Morata.L’elenco completo.SzczesnyPerinPinsoglioDe SciglioChielliniDe LigtAlex SandroDaniloCuadradoBonucciRuganiPellegriniRamseyMcKennieBentancurLocatelliChiesaBernardeschiRabiotKulusevskiDybalaMorataKean