Ufficiale, Joël Ribeiro si trasferisce a titolo definitvo al @FCLugano1908.



Buona fortuna! — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 15, 2022

Joelal. Ufficiale la nuova squadra del trequartista classe 2003 delle giovanili della, che nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del. Ora per lui, di nazionalità svizzera, una nuova esperienza in patria: il trasferimento avviene a titolo definitivo, come reso noto dallo stesso club bianconero. Ecco il post su Twitter.