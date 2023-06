Arrivato in Sardegna nella scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus,ha collezionato 21 presenze in stagione tra campionato regolare e playoff, giocando da titolare la gara decisiva per il ritorno in Serie A contro il Bari dello scorso 11 giugno. Proprio la promozione, come anticipato negli scorsi giorni dalla nostra redazione (qui la news), ha fatto scattare la clausola dell’obbligo di riscatto del laterale destro che sarà a disposizione di Claudio Ranieri anche nella prossima stagione. Con un’operazione il cui valore si aggira attorno ai due milioni di euro. Di seguito il comunicato del club rossoblù.