Per Vogliacco - continua il comunicato sul sito neroverde - si tratta di una conferma in neroverde: lo scorso gennaio era giunto in prestito al Pordenone, contribuendo alla vittoria del campionato e della Supercoppa.Le prime parole del difensore: «Sono orgoglioso e soddisfatto di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno. Con la società, lo staff e i miei compagni: li ringrazio tutti per la fiducia. Cercherò di crescere sempre più e farmi trovare pronto quando toccherà a me».