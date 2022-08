Saluta la: è ufficiale il passaggio a titolo definitivo al Cesena."Il Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Juventus FC il calciatore Luca Coccolo. Ventiquattro anni compiuti il 23 febbraio, il difensore nato a Ciriè (Torino) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e da domani sarà a disposizione del tecnico Domenico Toscano. Coccolo cresce nel settore giovanile della Juventus fino alla Primavera dove resta per tre stagioni durante le quali vince un Torneo Viareggio. Nell’estate del 2017 passa al Perugia dove scende in campo in una gara di Coppa Italia per chiudere quella stagione nelle file del Prato. Tornato alla Juventus, entra nella rosa della formazione Under 23 con cui disputa tre campionati di Serie C e si aggiudica la Coppa Italia 2019-2020. Nel gennaio del 2021 va alla Cremonese con cui esordisce in Serie B, campionato che ha successivamente giocato vestendo le maglie di Spal e, nella scorsa stagione, Alessandria. In carriera vanta cento presenze tra i professionisti”.