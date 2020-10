La Juventus cede il centrocampista classe 2002 Naouirou Ahamada allo Stoccarda in prestito con diritto di riscatto.​Ahamada, nel tempo, ha saputo coltivare due doti importanti. La prima: ha saputo portare pazienza. Nel senso che è stato in grado di capire quando temporeggiare, se stare all'erta, quanto il gioco valesse a candela - in campo e fuori. Secondo: ha sviluppato un'etica del lavoro incredibile, comprendendo un vecchio adagio che non l'ha più abbandonato. E cioè che non serve il talento se alla base non c'è sacrificio. La sua storia insegna.