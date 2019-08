La Juventus ha ceduto un suo attaccante all'Empoli. Una voce nell'aria da tempo, diventata però ufficiale: Mirco Lipari, attaccante delle giovanili bianconere, lascia ufficialmente il club di Torino per diventare nuovamente un giocatore dell'Empoli. Il 17enne, riscattato dai bianconeri in estate, andrà in Toscana per giocare nella Primavera allenata da Buscè.