Paoloè un nuovo giocatore del Genoa. A ufficializzarlo è il club bianconero: il difensore centrale, cresciuto nelle giovanili bianconere, passa al Grifone. Da lì andrà in prestito al Cosenza.Ieri Paolo ha già sostenuto le visite mediche con il club calabrese: si metterà subito a disposizione dell'allenatore Dionigi. Gozzi, nato a Torino ma d’origine nigeriana, ha disputato 36 partite in Primavera e 13 nella formazione Under 23 in Serie C. Difensore mancino di piede, con un passato da terzino sinistro, nell’ultima stagione Gozzi ha giocato in prestito nel Fuenlabrada, Segunda División di Spagna.