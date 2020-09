“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Juventus F.C. le prestazioni sportive del centrocampista olandese classe 99’ Leandro Fernandes”. È il comunicato apparso sul sito ufficiale del Pescara che ufficializza l’acquisto del centrocampista bianconero. E prosegue: “Cresciuto nel settore giovanile del PSV, il 14 ottobre 2016 ha fatto il suo esordio fra i professionisti disputando con il Jong PSV l’incontro di Eerste Divise perso 1-0 contro l’ Omniworld. Il 31 gennaio 2018 è stato acquistato dalla Juventus, che lo ha aggregato alla Juventus U23, in Lega Pro. Il 2 settembre 2019 è stato ceduto in prestito al Fortuna Sittard. Ha esordito in Eredivisie il 21 dicembre seguente giocando il match pareggiato 0-0 contro il Willem II”.​