Adesso è anche ufficiale: Angel Josué Chibozo si trasferisce all'Amiens. Il giocatore, tra i più talentuosi del settore giovanile bianconero, ha deciso di partire per provare subito un'esperienza tra i grandi: lo farà in Francia, e in prestito con obbligo di riscatto. Di fatto, la Juve perde per poco più di un milione di euro un ottimo prodotto del vivaio.



IL COMUNICATO - Attraverso un tweet dell'account Youth, è stato ufficializzato il passaggio di Chibozo all'Amiens: "Ufficiale #Under19 | Ange Josuè Chibozo si trasferisce all'Amiens in prestito con obbligo di riscatto. In bocca al lupo!".